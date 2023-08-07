МИД России заявил о готовности ответить на серьезные предложения по Украине

«В отличие от киевского режима, прервавшего и запретившего переговоры с Россией, мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения», — подчеркнула дипломат, комментируя переговоры в Джидде без участия Москвы.