Песков: Россия хочет контролировать регионы, которые записаны в ее Конституции
Россия хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос американского издания New York Times о том, стремится ли Москва получить больше территорий.
"Нет. Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши", - заявил Песков NYT.
Напомним, Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области в октябре 2022 года включены в перечень субъектов РФ в Конституции страны. Новые регионы содержатся в статье 65 третьей главы Основного закона страны.
С 23 по 27 сентября в четырех регионах прошли референдумы. Так, в ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% участников голосования, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября были подписаны договоры о вхождении четырех регионов в состав РФ. Конституционный суд 2 октября счел их соответствующими Основному закону.