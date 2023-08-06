Песков: Россия хочет контролировать регионы, которые записаны в ее Конституции

Россия хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос американского издания New York Times о том, стремится ли Москва получить больше территорий.

"Нет. Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши", - заявил Песков NYT.

Напомним, Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области в октябре 2022 года включены в перечень субъектов РФ в Конституции страны. Новые регионы содержатся в статье 65 третьей главы Основного закона страны.