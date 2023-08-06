В Госдуме отреагировали на жестокое избиение участника СВО
Участников жестокого избиения участника СВО в Забайкалье необходимо привлечь к ответственности. Об этом заявил в своем Госдумы Александр Хинштейн.
По его словам, нападавшие пристали к инвалиду в кафе, а затем, когда тот с друзьями уехал, догнали их, протаранили машину и избили, сорвав награды.
«При этом — конфликт произошел именно на почве неприязни молодчиков к СВО», — рассказал Хинштейн.
Он также отметил, что нападавшие установлены, однако им удалось скрыться. Хинштейн добавил, что история получила огласку, а уголовное дело было возбуждено только после вмешательства губернатора края Александра Осипова. Депутат также пообещал направить запросы в Генпрокуратуру, СКР и МВД о проведении проверки в отношении должностных лиц, не принявших своевременных мер и «пытавшихся спустить дело на тормоза».
Ранее Осипов сообщил, что в Забайкальском крае группа неизвестных избила мужчину-инвалида, принимавшего участие в спецоперации на Украине. Конфликт произошел в одном из местных кафе между двумя компаниями, в одной из которых находился бывший участник СВО с инвалидностью.