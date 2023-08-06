В МИД заявили о невысоких шансах на возобновление ядерной сделки по Ирану

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал не очень высокими шансы на возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД), но при этом заявил, что РФ не отказывается от работы над договоренностями. Его цитирует ТАСС.

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По его словам, Запад пытается «переключить внимание на сюжеты, которые лишь опосредованно могут относиться к СВПД», из-за чего шансы на восстановление плана снижаются. Однако Россия готова пройти «свою часть пути» по нему, намерена продолжать диалог и возобновить СВПД в прежнем виде.

Рябков также подчеркнул, что санкции западных стран не должны повлиять на СВПД. Он добавил, что 7-8 августа посетит Тегеран для обсуждения ситуации вокруг плана и взаимодействия Ирана с БРИКС.

В июле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон допускает возвращение к диалогу с Ираном по ядерной проблематике.