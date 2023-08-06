В МИД заявили о возможностях РФ купировать угрозы в Черном море

"Эскалационный и опасный курс пока со стороны Вашингтона и Лондона, по моей оценке, не содержит проблесков здравого смысла. Мы соответствующую работу продолжим", - сказал дипломат.



"Игра с огнем, которую ведут американцы, опасна. Мы видели и в прошлом ситуации, когда они находились на грани какого-то более далеко идущего инцидента, который пока удавалось избежать. Поэтому мы обращаемся к ним с требованием проявлять больше здравого смысла и не верить россказням собственной пропаганды о том, что они в состоянии решить те или иные задачи, которые сами же для себя поставили, так, как им нужно. Этого не будет. Мы своими интересами о безопасности никогда не поступимся и их надежно обеспечим", - заверил Рябков.