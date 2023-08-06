В МИД заявили о возможностях РФ купировать угрозы в Черном море

Россия располагает всеми военными и военно-техническими возможностями, чтобы купировать угрозы в Черном море, безопасность страны будет надежно обеспечена. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Главное - у нас есть все военные и военно-технические возможности для того, чтобы эту ситуацию купировать без ущерба для интересов нашей безопасности, безопасности наших людей и объектов, - отметил замминистра. - Мы своими интересами о безопасности никогда не поступимся и их надежно обеспечим".
Он добавил, что РФ постоянно заявляет Западу демарши по ситуации с безопасностью в Черном море, а линия США и Британии в этом отношении лишена здравого смысла.
"Эскалационный и опасный курс пока со стороны Вашингтона и Лондона, по моей оценке, не содержит проблесков здравого смысла. Мы соответствующую работу продолжим", - сказал дипломат.
"Игра с огнем, которую ведут американцы, опасна. Мы видели и в прошлом ситуации, когда они находились на грани какого-то более далеко идущего инцидента, который пока удавалось избежать. Поэтому мы обращаемся к ним с требованием проявлять больше здравого смысла и не верить россказням собственной пропаганды о том, что они в состоянии решить те или иные задачи, которые сами же для себя поставили, так, как им нужно. Этого не будет. Мы своими интересами о безопасности никогда не поступимся и их надежно обеспечим", - заверил Рябков.
Рябков добавил, что Россия регулярно заявляет Западу демарши на различных уровнях по поводу угроз безопасности в Черном море.
"Демарши по той линии, которую проводят западники во главе с США и Великобританией в этой ситуации, проводятся постоянно на разных уровнях", - сказал он.
Замминистра добавил, что Москва продолжит соответствующую работу на этом направлении.
Ранее Украина выпустила предупреждение о "военной угрозе" в акватории шести черноморских портов России: Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи, Тамань, Туапсе. Предупреждение объявлено с 4 августа до последующей отмены.