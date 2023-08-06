Рябков: Россия и США эпизодически обмениваются оценками по теме контроля над вооружениями

Москва эпизодически обменивается с Вашингтоном оценками по теме контроля над вооружениями, но ничего нового на этом направлении нет. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков .

"Мы эпизодически с ними обмениваемся оценками. Но элементов новизны нет. Именно США прервали устойчивый, систематический диалог по стратстабильности, переключились на пустые и оторванные полностью от реальности призывы к нам в части возобновления применения ДСНВ, но и по другим сюжетам", - заявил замминистра.