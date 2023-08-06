Медведев прокомментировал переговоры в Джидде

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал условия для начала мирных переговоров по разрешению конфликта на Украине.

В настоящее время в Джидде (Саудовская Аравия) проходят двухдневные консультации ряда ведущих стран по вопросам разрешения ситуации вокруг Украины.

Медведев отметил, что трудно осуждать желание завершить военный конфликт. Он добавил, что также невозможно спорить с Уставом ООН.

Вместе с тем, подчеркнул зампред Совбеза, любые предложения о мире будут приняты российской стороной только в том случае, если посредник в рамках инициативы будет соблюдать ключевые условия.

Прежде всего, в обсуждении условий должны участвовать обе стороны конфликта, заметил Медведев. Во-вторых, посредник обязан учитывать исторический контекст, осознавать, что до 1991 года Украины как таковой, как самостоятельного государства, не было.

Кроме того, автору мирной инициативы следует учитывать текущие реалии, констатировал политик. Медведев уточнил, что «Украина находится в стадии полураспада, а часть её территорий вернулась в Россию».

Зампред Совбеза пояснил, что только тот посредник, который признает эти очевидные вещи, имеет шансы на успех.