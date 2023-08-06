Владимир Путин рассказал о важности движения волонтеров-медиков

Движение волонтеров-медиков объединило чутких к чужой беде людей с активной жизненной, гражданской позицией во всех регионах РФ. Об этом на всероссийском форуме волонтеров-медиков заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

«Дорогие друзья! Приветствую вас на VII всероссийском форуме волонтеров-медиков. Созданное 10 лет назад, ваше движение объединило во всех регионах страны энергичных, неравнодушных, чутких к чужой беде людей с активной жизненной, гражданской позицией», — поприветствовал Путин участников форума.

Президент подчеркнул, что продолжая благородные традиции добровольчества и подвижничества, волонтеры выполняют важную миссию – участвуют в решении актуальных задач, стоящих перед отечественным здравоохранением.

Также глава государства выразил уверенность, что на форуме участники смогут обменяться накопленным опытом, а их социально значимые проекты получат поддержку.

«Желаю успехов на вашем непростом, но исключительно востребованном поприще», — добавил президент.