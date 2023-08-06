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Путин: волонтеры участвуют в решении актуальных задач отечественного здравоохранения

Движение волонтеров-медиков объединило чутких к чужой беде людей с активной жизненной, гражданской позицией во всех регионах РФ. Об этом на всероссийском форуме волонтеров-медиков заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин рассказал о важности движения волонтеров-медиков
© РИА Новости

«Дорогие друзья! Приветствую вас на VII всероссийском форуме волонтеров-медиков. Созданное 10 лет назад, ваше движение объединило во всех регионах страны энергичных, неравнодушных, чутких к чужой беде людей с активной жизненной, гражданской позицией», — поприветствовал Путин участников форума.

Президент подчеркнул, что продолжая благородные традиции добровольчества и подвижничества, волонтеры выполняют важную миссию – участвуют в решении актуальных задач, стоящих перед отечественным здравоохранением.

Также глава государства выразил уверенность, что на форуме участники смогут обменяться накопленным опытом, а их социально значимые проекты получат поддержку.

«Желаю успехов на вашем непростом, но исключительно востребованном поприще», — добавил президент.

Напомним, всероссийский форум волонтеров-медиков проходит с 6 по 9 августа на площадке Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Всего около 300 волонтефров-медиков поучаствуют в форуме, а спикерами и экспертами станут лидеры в сфере здравоохранения, молодёжной политики и НКО.

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