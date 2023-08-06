Володин поблагодарил железнодорожников за добросовестный труд

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником, отметив их добросовестный труд и ответственное отношение к своему делу. Об этом 6 августа сообщается на сайте палаты.

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Спикер подчеркнул, что железнодорожный транспорт обеспечивает пассажирские и грузоперевозки, играя важную роль в развитии государства, укреплении экономики и социальной сферы, а также межрегиональных и международных связей.

«Спасибо железнодорожникам за добросовестный труд и ответственное отношение к своему делу», — говорится в поздравительном обращении.

Политик поздравил всех работников ОАО «РЖД» и членов Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей с профессиональным праздником и пожелал им успехов, благополучия и всего наилучшего.