Володин поблагодарил железнодорожников за добросовестный труд
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником, отметив их добросовестный труд и ответственное отношение к своему делу. Об этом 6 августа сообщается на сайте палаты.
Спикер подчеркнул, что железнодорожный транспорт обеспечивает пассажирские и грузоперевозки, играя важную роль в развитии государства, укреплении экономики и социальной сферы, а также межрегиональных и международных связей.
«Спасибо железнодорожникам за добросовестный труд и ответственное отношение к своему делу», — говорится в поздравительном обращении.
Политик поздравил всех работников ОАО «РЖД» и членов Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей с профессиональным праздником и пожелал им успехов, благополучия и всего наилучшего.
Как писала «Парламентская газета», ранее поздравительное послание по случаю Дня железнодорожника направил Президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что в развитие этой стратегической отрасли вносят вклад граждане различных профессий — от машинистов и проводников до инженеров, ремонтников и диспетчеров.