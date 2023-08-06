Путин отметил подвиг железнодорожников в Великую Отечественную войну

В годы Великой Отечественной войны работники железных дорог совершили настоящий ратный и трудовой подвиг, проводя эшелоны в помощь советской армии под огнем и бомбардировками. Об этом 6 августа заявил Президент России Владимир Путин в ходе видеопоздравления по случаю Дня железнодорожника, видео приводится на сайте Кремля.

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Глава государства подчеркнул, что в развитие этой стратегической отрасли вносят вклад граждане различных профессий — от машинистов и проводников до инженеров, ремонтников и диспетчеров.

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«Каждый из вас трудится на своём ответственном участке и по праву гордится своей профессией, сам продолжает ее славные традиции», — указал российский лидер.

В этой связи он напомнил об истоках этих традиций, которые было заложены еще в XIX веке по мере развития железнодорожного транспорта в России и роста его роли. «В годы Великой Отечественной войны железнодорожники, как и весь советский народ, совершили настоящий ратный и трудовой подвиг, под огнем и бомбежками вели эшелоны в помощь нашей армии, обеспечивали транспортное сообщение между фронтом и тылом», — сказано в поздравлении.

Путин также напомнил о трудовой доблести железнодорожников при строительстве Транссиба, БАМа и других инфраструктурных проектов, которые служат всей стране. Как обратил внимание глава государства, в настоящее время проходит модернизация всей сети железных дорог и развитие перспективных направлений. Речь идет о Центральном транспортном узле, Восточном полигоне, подходах к Азово-Черноморскому и Каспийскому бассейнам, а также железнодорожной сети Новороссии и Донбасса.

В качестве приоритетов отрасли российский лидер назвал разработку высокоскоростных локомотивов и поездов, цифровизацию услуг, внедрение передовых логистических решений. Президент также поблагодарил всех железнодорожников за ответственное отношение к работе, преданность профессии и готовность трудиться на благо страны и народа.