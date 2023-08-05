В МИД РФ считают контрпродуктивным любое внешнее вмешательство в дела Нигера

"Россия рассматривает то, что происходит в этих странах, как их внутреннее дело, и Россия не вмешивается в эти процессы. Мы не считаем, что вмешательство в дела Нигера сейчас может чем-то помочь, наоборот оно может оказаться контрпродуктивным", - сказал он в эфире "Радио России".