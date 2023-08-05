В Крыму ответили на объявление Украиной угрозы в портах России

"Госгидрография Украины сообщила о "военной угрозе" для судоходства в портах России в Черном море. Фактически это официальная заявка на дальнейшее осуществление терактов против гражданского судоходства наподобие той, что была осуществлена сегодня ночью против танкера "Сиг" в Керченском проливе. Украина же и в своих действиях, и в своих словах нацеливается именно на мирное судоходство", - написал Константинов в своем Telegram-канале.