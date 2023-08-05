Захарова пообещала ответ России на атаку сухогруза в Керченском проливе

Представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что организаторы атаки на сухогруз «Сиг» в Керченском проливе понесут наказание. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Захарова уточнила, что в ночь на 5 августа украинский надводный дрон атаковал российское гражданское судно. Танкер получил пробоину и потерял способность передвигаться самостоятельно.

Дипломат отметила, что СБУ фактически взяло на себя ответственность за теракт, назвало преступление «законным, логичным и эффективным шагом».

Москва, добавила она, решительно осуждает атаку на гражданское судно, которая могла привести к гибели моряков, а также несла угрозу экологической катастрофы.

«Подобным варварским акциям не может быть оправдания, они не останутся без ответа, их авторы и исполнители неминуемо понесут наказание», - констатировала Захарова.

Ранее в Росморречфлоте сообщили, что поврежденный в результате теракта танкер остался на плаву. В ведомстве заметили, что ремонтные работы запланированы на 6 августа.

Напомним, что ВСУ неоднократно предпринимали атаки на объекты гражданской и военной инфраструктуры в Крыму.