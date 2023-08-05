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В России прокомментировали инцидент с гражданами Китая на границе

Россия готова разобраться с инцидентом с гражданами Китая на границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В России прокомментировали инцидент с гражданами Китая на границе
© РИА Новости

Ранее посольство КНР попросило Россию расследовать «нарушение прав граждан Китая на границе».

Западные СМИ намеренно нагнетают ситуацию вокруг инцидента, заявил собеседник агентства. Их сообщения направлены на подрыв российско-китайского сотрудничества, добавил он.

В китайском посольстве сообщили, что российская сторона отказала гражданам КНР во въезде из-за несоответствия заявленной цели визита в Россию реальной. Такие действия вредят двусторонним отношениям, подчеркнули в дипмиссии.

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