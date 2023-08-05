Захарова обвинила Японию в лицемерии

Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на публикацию в Японии ежегодной «Белой книги по обороне». Комментарий дипломата опубликован на официальном сайте ведомства.

Захарова отметила, что документ содержит ряд абсурдных оценок. В частности, авторы доклада позиционируют Россию как мнимую «серьезную военную угрозу» европейским странам.

Попытки убедить внутреннюю и зарубежную аудиторию в своей озабоченности безопасностью государств Старого Света, заметила дипломат, выглядят лицемерно на фоне того, что свыше 80 лет назад Япония вступила в сговор с гитлеровской Германией, оккупировавшей практически весь европейский континент.

В 30-40-е годы XX века, предположила Захарова, Токио не беспокоился о судьбе населения европейских стран.

Дипломат подчеркнула, что причины, по которым Япония позволяет себе антироссийские высказывания, хорошо известны.

По ее мнению, это обусловлено тем, что правительство страны практически утратило самостоятельность во внешней политике, обслуживает интересы западных стран.