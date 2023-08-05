В России прокомментировали инцидент с гражданами Китая на границе

"Конечно, с учетом большого объема российско-китайских связей отдельных инцидентов при прохождении границы полностью избежать пока невозможно. Все такие случаи детально и оперативно разбираются сторонами по каналам компетентных ведомств в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства наших стран. Это в полной мере относится и к этому происшествию. Не видим здесь какого-либо политического подтекста", - добавил он.