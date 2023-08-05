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Медведев прокомментировал нападение дрона ВСУ на российский танкер

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал атаку украинского беспилотника на российский танкер «Сиг» в Керченском проливе.

Медведев прокомментировал атаку беспилотника на российский танкер
© РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинский надводный беспилотник осуществил атаку на российский танкер. Судно получило пробоину в районе машинного отделения. Экипаж не пострадал.

Медведев отметил, что власти Киева «понимают только жестокость и силу».

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Зампред Совбеза предположил, что Украине для понимания сложившейся ситуации оказалось недостаточно ударов по портовой и военной инфраструктуре Одессы и Измаила.

В том случае, если в Черном море произойдет экологическая катастрофа, следует принять ответные меры и нанести такой удар по Западной Украине, чтобы его последствия сказывались на протяжении сотен лет, заметил Медведев.

Политик резюмировал, что этот удар станет для Киева окончательным решением по зерновой сделке.

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