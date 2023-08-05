Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны со столетним юбилеем

«Вы прошли боевой путь до Восточной Пруссии, где сражались «крылом к крылу» с французскими летчиками авиаполка «Нормандия-Неман». Довелось Вам воевать и в небе над Кореей, где Вы также в полной мере проявили исключительное мужество, героизм и выдающиеся навыки пилотажа», — отметил президент.