Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны со столетним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ), летчика Николая Кульпова со столетним юбилеем. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что вся жизнь ветерана является настоящим образцом преданного служения Родине.
«Вы прошли боевой путь до Восточной Пруссии, где сражались «крылом к крылу» с французскими летчиками авиаполка «Нормандия-Неман». Довелось Вам воевать и в небе над Кореей, где Вы также в полной мере проявили исключительное мужество, героизм и выдающиеся навыки пилотажа», — отметил президент.
Он пожелал Кульпову здоровья, бодрости духа и благополучия, подчеркнув, что ветеран, как никто другой, понимает ценность «подлинной дружбы и братства по оружию».
2 августа Путин поздравил солдат, офицеров и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником.
Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».