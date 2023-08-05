$94.81+1.03103.84+1.31

В Совфеде оценили возможность возобновления зерновой сделки

Зерновая сделка не может быть возобновлена до тех пор, пока не будут выполнены условия России. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

В Совфеде оценили возможность возобновления зерновой сделки
© РИА Новости

Сенатор прокомментировал возможность реализации сделки при участии Турции. Накануне президент этой страны Тайип Эрдоган заявил, что Анкара находится на одной стороне с Москвой в ситуации с зерновой сделкой.

«Когда ведешь дело с честными партнерами, то это один разговор. А с западными странами прогнозировать ничего нельзя. Они будут смотреть в глаза, но мы заранее будем знать, что они нас обманут. Я им не верю», — высказал свое мнение Джабаров.

По его словам, если Турция сможет реализовать условия сделки в пользу России, то будет хорошо, но до тех пор встречных поставок с Украины быть не должно.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия вернется в зерновую сделку в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости