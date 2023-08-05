В МИД назвали сроки открытия посольств России в двух африканских странах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сроки открытия российских посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. По ее словам, это должно произойти до конца года, передает РИА Новости.
Дипломат напомнила, что президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия — Африка» анонсировал возобновление посольствой деятельности в двух африканских странах после перерыва в 30 лет. 31 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения.
«Открытие российских дипломатических миссий должно состояться до конца этого года», — сказала Захарова, отметив, что в настоящее время вместе с партнерами Москва обсуждает вопросы технического характера.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что страны Африки имеют огромный потенциал. По его словам, он растет в геометрической прогрессии.