Российский посол рассказал об излюбленной тактике администрации США

Администрация президента США Джо Байдена пытается отвлечь внимание от собственных действий, выступая с утверждениями о невыполнении российской стороной обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова опубликованы в Telegram-канале дипломатического ведомства.

Антонов прокомментировал статью замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, в которой он заявил, что Москва якобы не выполнила свои обязательства по указанной конвенции и сохраняет незаявленные запасы боевых отравляющих веществ.

«Излюбленная тактика американцев — очернить других, чтобы отвлечь внимание от собственных прегрешений», — рассказал Антонов.

Он напомнил, что Россия уничтожила этот арсенал еще в 2017 году. Антонов указал на то, что долгие годы США «кормили мировое сообщество обещаниями» ликвидировать подобные вещества.