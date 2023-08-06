Песков ответил на вопрос, хочет ли РФ получить больше территорий Украины

«Нет. Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного Москвой. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации проходили в конце сентября прошлого года. По их итогам 5 октября 2023 года президент России Владимир Путин подписал законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в качестве субъектов РФ.