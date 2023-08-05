Сенатор предупредил о возможном неожиданном окончании саммита по Украине

Сенатор Пушков: в Джидде переговоры без участия РФ могут закончиться неожиданно для США
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал саммит по Украине, проведение которого запланировано в городе Джидда в Саудовской Аравии.
Он обратил внимание, что Китай принял решение направить на это мероприятие своего специального представителя, бывшего посла в России Ли Хуэя, но Пекин не собирается играть в американскую игру.
Бразилия же заявила, что нет смысла обсуждать какую либо формулу мира без участия Москвы, указал сенатор.
"В силу всего этого саммит может повернуть в неожиданную для США сторону: вместо поддержки "формулы мира" (президента Украины Владимира) Зеленского страны незападного мира могут предложить свое видение кризиса и путей выхода из него", — написал Пушков.
Ранее официальное новостное агентство Саудовской Аравии Saudi Press Agency сообщило, что власти страны подтвердили намерение провести консультации по Украине. По данным агентства, они пройдут 5–6 августа в Джидде. Уточняется, что консультации пройдут на уровне советников по нацбезопасности.
Ранее сообщалось о новом мирном плане по Украине.