Захарова прокомментировала предстоящие переговоры по Украине без участия РФ

Захарова назвала нонсенсом переговоры по Украине без участия России
Попытки урегулировать конфликт на Украине без участия России являются абсурдными. Об этом в интервью «РБК» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Урегулировать ситуацию на земле и закреплять ее на политическом уровне без участия России абсурдно, это нонсенс. Я думаю, что это все понимают», — ответила она на соответствующий вопрос.
При этом, по словам Захаровой, если же речь идет о том, что конфликт спровоцировала не РФ, а Запад, то «здесь, конечно, полное поле для творчества».
Также она ответила на вопрос о проведении подобного саммита в Москве с участием Украины. Захарова отметила, что обсуждать на таких переговорах план Зеленского в РФ «ни в коем случае» не станут, поскольку «к миру он не имеет никакого отношения».
Рамблер: главные новости