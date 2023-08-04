Захарова прокомментировала предстоящие переговоры по Украине без участия РФ

Попытки урегулировать конфликт на Украине без участия России являются абсурдными. Об этом в интервью «РБК» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Урегулировать ситуацию на земле и закреплять ее на политическом уровне без участия России абсурдно, это нонсенс. Я думаю, что это все понимают», — ответила она на соответствующий вопрос.

При этом, по словам Захаровой, если же речь идет о том, что конфликт спровоцировала не РФ, а Запад, то «здесь, конечно, полное поле для творчества».