Захарова отреагировала на заявления ЕС о нарушении свободы слова

Захарова прокомментировала заявления ЕС о нарушении свободы слова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерием слова представителя Еврокомиссии о том, что блокировка французских СМИ в Нигере является нарушением свободы слова.
«До тех пор, пока ЕС игнорирует подобный произвол на своей территории, осуждение других стран – не что иное, как очередное проявление патологического лицемерия есовских чиновников», – заявила она.
Такими словами Захарова прокомментировала заявление официального представителя Еврокомиссии Набила Массрали. По словам Массрали, Евросоюз решительно осуждает блокировку французской радиостанции RFI и телеканала France 24 в Нигере. Представитель Еврокомиссии также добавила, что это является посягательством на свободу слова.
Блокировка французских СМИ в Нигере произошла 3 августа – спустя неделю после государственного переворота.