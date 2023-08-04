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Захарова прокомментировала заявления ЕС о нарушении свободы слова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерием слова представителя Еврокомиссии о том, что блокировка французских СМИ в Нигере является нарушением свободы слова.

Захарова отреагировала на заявления ЕС о нарушении свободы слова
© РИА Новости

«До тех пор, пока ЕС игнорирует подобный произвол на своей территории, осуждение других стран – не что иное, как очередное проявление патологического лицемерия есовских чиновников», – заявила она.

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Такими словами Захарова прокомментировала заявление официального представителя Еврокомиссии Набила Массрали. По словам Массрали, Евросоюз решительно осуждает блокировку французской радиостанции RFI и телеканала France 24 в Нигере. Представитель Еврокомиссии также добавила, что это является посягательством на свободу слова.

Блокировка французских СМИ в Нигере произошла 3 августа – спустя неделю после государственного переворота.

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