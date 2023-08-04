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В Госдуме захотели сажать россиян в тюрьму за неявку по повестке при мобилизации

Неявка по повестке будет считаться уклонением от мобилизации, за которое будет предусмотрено наказание, в том числе лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его цитирует ТАСС.

В Госдуме обсуждают уголовную ответственность за неявку по повестке при мобилизации
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Такое же наказание будет грозить за самовольное оставление воинской части, отметил Картаполов. При этом он опроверг подготовку новой мобилизации, заявив, что ей «и не пахнет».

В пятницу, 4 августа, глава оборонного комитета сообщил, что законопроект о лишении свободы за уклонение от мобилизации внесут в нижнюю палату осенью. Он уточнил, что в осеннюю сессию документ может быть принят в трех чтениях.

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