В Госдуме обсуждают уголовную ответственность за неявку по повестке при мобилизации

Неявка по повестке будет считаться уклонением от мобилизации, за которое будет предусмотрено наказание, в том числе лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его цитирует ТАСС.

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Такое же наказание будет грозить за самовольное оставление воинской части, отметил Картаполов. При этом он опроверг подготовку новой мобилизации, заявив, что ей «и не пахнет».