Памфилова заявила о едином оформлении избирательных участков на выборах президента России

"Говоря про дресс-код. <...> У нас будет президентская кампания, на ней мы сделаем единый стиль избирательных участков, будут какие-то отдельные знаки отличия", - сказала Памфилова, добавив, что это касается и членов избирательных комиссий - от участковых до ЦИК. "Что-то обязательно будет, но мы же не полицейские, а вот на время избирательной кампании - я с этим согласна", - добавила она.