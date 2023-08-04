Политолог обозначил главные темы предстоящего саммита БРИКС
Политолог Сергей Марков в разговоре с Рамблером поделился ожиданиями от предстоящего саммита объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и обозначил главные темы переговоров, которые состоятся в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа 2023 года.
Основной темой встречи, по словам эксперта, станет вопрос о принятии в БРИКС новых членов.
Известно, что стать новыми членами БРИКС сейчас хотят порядка двадцати стран. И действующие члены организации, с одной стороны, хотели бы ее расширения, с другой стороны, часть членов БРИКС не хочет, чтобы эта организация превращалась в антиамериканскую и вступала тем самым в конфликтное пространство. При этом часть членов БРИКС, наоборот, не хочет, чтобы в эту организацию входили младшие союзники США или члены НАТО, такие как Турция или Греция, которые могли бы в будущем парализовать работу группы. Это первая сложность, связанная с увеличением числа участников. Вторая сложность заключается в том, что часть членов БРИКС, входящих в первую пятерку, хотели бы иметь больше прав, нежели те, кто вступает в новой волне. Для урегулирования этого момента БРИКС необходимо выработать некоторые принципы по вступлению в организацию. И на саммите в ЮАР будут спорить об этих принципах.Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований
Еще одной важной темой переговоров в Йоханнесбурге станет вопрос о введении в той или иной форме единой валюты в БРИКС, отметил политолог.
"Но сейчас, как говорят, Китай выступает против этой инициативы. Потому что получается, что эта валюта вроде бы как будет направлена против юаня. Ведь в реальности юань сейчас используется как валюта БРИКС, как альтернатива западным валютам. Однако ряд стран все-таки выступают за создание единой валюты, в частности Бразилия", — отметил Марков.
Участники саммита БРИКС также не обойдут стороной тему украинского кризиса, подчеркнул собеседник.
"Они будут обсуждать, что нужно делать и чего делать не надо. Ведь американцы сейчас хотят дождаться результатов украинского контрнаступления, а потом сказать, мол, мы все сделали, а наступления российской армии позволить нельзя, поэтому давайте заключать мир на каких-то условиях и так далее. Поэтому члены БРИКС должны предпринять попытку сформулировать свою позицию по украинскому урегулированию", — заявил он, добавив, что вместе с тем члены организации должны сформулировать позицию по зерновой сделке.
Ранее Министерство иностранных дел Индии назвало "безосновательными спекуляциями" публикации о том, что Нью-Дели якобы не поддерживает расширение БРИКС.