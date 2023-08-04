Политолог обозначил главные темы предстоящего саммита БРИКС

Известно, что стать новыми членами БРИКС сейчас хотят порядка двадцати стран. И действующие члены организации, с одной стороны, хотели бы ее расширения, с другой стороны, часть членов БРИКС не хочет, чтобы эта организация превращалась в антиамериканскую и вступала тем самым в конфликтное пространство. При этом часть членов БРИКС, наоборот, не хочет, чтобы в эту организацию входили младшие союзники США или члены НАТО, такие как Турция или Греция, которые могли бы в будущем парализовать работу группы. Это первая сложность, связанная с увеличением числа участников. Вторая сложность заключается в том, что часть членов БРИКС, входящих в первую пятерку, хотели бы иметь больше прав, нежели те, кто вступает в новой волне. Для урегулирования этого момента БРИКС необходимо выработать некоторые принципы по вступлению в организацию. И на саммите в ЮАР будут спорить об этих принципах.

Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований