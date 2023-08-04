Захарова прокомментировала призыв США к России возобновить зерновую сделку

США и другие западные страны должны прекратить лицемерить и врать по ситуации вокруг зерновой сделки. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с призывом госсекретаря США Энтони Блинкена к России возобновить участие в сделке.
Дипломат указала, что на Западе сыплют обвинениями в адрес России, в то время как реальное положение дел вокруг зерновой сделки замалчивалось.
"В связи с этим и в ответ на заявления Вашингтона и других западных столиц хочется сказать - довольно. Довольно лицемерить, врать и передергивать факты, которые, как известно, вещь упрямая", - отмечается в комментарии.