Захарова заявила, что ЕС не может судить о свободе слова в Нигере
ЕС не может судить о свободе слова в Нигере на фоне систематического нарушения прав российских СМИ в Европе. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали, которая назвала посягательством на свободу слова прекращение вещания в Нигере Международного французского радио (RFI) и телеканала France 24.
Дипломат перечислила несколько случаев нарушения прав российских СМИ на территории ЕС, в том числе отдельно в Австрии, Болгарии, Германии, Латвии, Литве, Люксембурге, Польше и на Мальте.
"Это только часть целого выстроенного механизма систематических нарушений прав СМИ и журналистов на территории ЕС. Восстановить справедливость - решить сложности, связанные со сложившейся ситуацией на территории Евросоюза, - необходимо незамедлительно. Мы говорим об этом уже много лет", - подчеркнула она.
"После этого вам смело можно будет обратить внимание на ситуацию в Нигере. А до тех пор, пока в ЕС занимаются тем же, чем и в Нигере, не вам их судить", - отметила Захарова.