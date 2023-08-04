Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что его российский коллега Владимир Путин приедет с визитом в Турцию в течение августа. Об этом пишет РИА Новости.

«Дата визита пока не определена, но наш министр иностранных дел, глава разведки - все проводят переговоры... думаю, что этот визит состоится в течение августа, дай Бог», - заявил Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган договорились определить место и дату встречи в ближайшее время. Тема встречи на высшем уровне была поднята в ходе телефонного разговора между президентами России и Турции, который состоялся 2 августа.