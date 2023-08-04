Блокировка счетов и призывной возраст: Путин подписал ряд законов

В пятницу, 4 августа, президент России Владимир Путин подписал ряд законов. Некоторые из них касаются иностранных граждан, а другие устанавливают новые правила для россиян. Рассказываем об основных законах, принятых на высшем уровне.

Повышение призывного возраста и запрет выезда призывникам

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Владимир Путин подписал закон, который увеличивает срок призывного возраста на срочную службу. Как сообщает ТАСС, с 1 января 2024 года верхняя граница повысится на три года — призыву будут подлежать граждане с 18 до 30 лет.

Также глава государства подписал закон, который запрещает призывникам выезд из России со дня направления повестки и до явки в военкомат. Решение о запрете будет формироваться в день направления гражданину повестки. Ранее запрет действовал с момента, когда повестка считалась врученной.

Блокировка счетов иностранцев и задержание автомобилей

Глава государства подписал закон, совершенствующий реализацию специальных экономических мер в отношении иностранных юридических и физических лиц. Документ позволяет блокировать их средства и запрещать им финансовые операции.

Как сообщает ТАСС, этот же закон регламентирует список организаций, на который распространяется режим ограничений в виде специальных экономических мер. В их числе оказались ломбарды, кредитные кооперации, микрофинансовые организации, организаторы азартных игр и другие.

Другой закон, который подписал Путин, вводит уголовную и административную ответственность за работу в незарегистрированных иностранных неправительственных организациях. Он предполагает максимальное наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Еще один закон позволяет задерживать автомобили иностранных перевозчиков на границе в том случае, если они нарушали какие-либо правила дорожного движения и не оплатили штрафы. Ранее это было возможно лишь при неоплаченных штрафах за превышение скорости, нарушение запрета на проезд грузовиков и невнесение платы за нанесение вреда автодорогам.

Квартирный вопрос

Президент подписал закон, который ограничивает максимальный размер неустойки при срыве срока передачи квартир дольщикам. Теперь застройщик будет платить не более 5% от стоимости квартиры, если опоздание при сдаче не превысило 30 месяцев, пишет ТАСС.

Еще один закон запрещает менять управляющую организацию в многоквартирном доме чаще, чем один раз в год. При этом ограничительный период не будет действовать в том случае, если УК не выполняет условия договора управления домом или способ управления меняется.

Северный завоз и сельхозперепись

Путин подписал базовый закон, который позволяет создать основы северного завоза. Под ним понимаются мероприятия и финансовые механизмы по снабжению районов Крайнего Севера.

Сам закон разработали по поручению президента. Он устанавливает основные понятия, категории грузов и полномочия органов власти, а также критерии территории северного завоза. В свою очередь перечень территорий и его критерии определит правительство России. Также будет создана федеральная информационная система мониторинга.