Володин раскрыл отношение глав фракций Госдумы к использованию российских авто

Главы думских фракций поддерживают решение президента России Владимира Путина об использовании депутатами российских автомобилей. Их отношение к идее пересесть на машины отечественной сборки раскрыл спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщается на сайте Госдумы.

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По его словам, российскому автопрому необходима помощь и поддержка государства.

«Опираясь на нее, российские компании смогут быстрее запустить и наладить выпуск различных отечественных марок автомобилей. Такой подход правильный», — подчеркнул Володин.