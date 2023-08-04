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Володин раскрыл отношение глав фракций Госдумы к использованию российских авто

Главы думских фракций поддерживают решение президента России Владимира Путина об использовании депутатами российских автомобилей. Их отношение к идее пересесть на машины отечественной сборки раскрыл спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщается на сайте Госдумы.

Володин раскрыл отношение глав фракций Госдумы к использованию российских авто
© Lenta.ru

По его словам, российскому автопрому необходима помощь и поддержка государства.

«Опираясь на нее, российские компании смогут быстрее запустить и наладить выпуск различных отечественных марок автомобилей. Такой подход правильный», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы также рассказал, что депутаты договорились использовать автомобили марок «Москвич», Lada, Aurus. Он отметил, что скоро начнется выпуск автомобилей «Волга», которые парламентарии также собираются востребовать.

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