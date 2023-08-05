В Госдуме оценили решение о замене британского посла в России

Британский МИД заявил о замене посла в России. Новым послом в Москве назначен Найджел Кейси. Поменяет ли это что-то в отношениях государств, оценил в комментарии "РГ" первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").

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"Как от перемены мест слагаемых сумма не меняется, так и от того, что в Москву отправлен новый посол Великобритании, отношение его страны к России не станет вдруг благожелательным", - считает он.

Ведь речь даже не о многолетней, а многовековой русофобской позиции, напомнил депутат. Ее удачно выразил великий русский полководец Александр Суворов хлесткой фразой "англичанка гадит", добавил он. И эта позиция, продолжил Журавлев, "становится чуть менее непримиримой лишь в ситуациях, когда Лондон прижат к стенке и не видит больше иного выхода, кроме как пойти России навстречу".

Он уверен, что на этот счет ни у кого не должно быть иллюзий: каким бы профессиональным и учтивым ни был британский дипломат, он будет придерживаться интересов лишь собственной страны, а Великобритания по праву сейчас занимает место самой недружественной к России державы.

"Там уходят и приходят не то, что послы - премьер-министры и даже царственные особы, но риторика повторяется, как под копирку, и ничего хорошего пока она нам не предвещает", - резюмировал парламентарий.