Песков ответил, изменятся ли отношения с Британией после смены посла в РФ

Песков: у России нет надежд на улучшение отношений с Британией
У России нет никаких надежд на изменение отношений с Великобританией после смены посла в РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Напомним, что 2 августа на сайте правительства Великобритании появилась информация о том, что Найджел Кейси станет новым послом Лондона в России. Он вступит в должность в ноябре 2023 года и сменит дипломата Дебору Броннерт.
Журналисты спросили у Пескова, есть ли у Кремля надежды на то, перейдут ли к конструктиву отношения между РФ и Великобританией после этого.
«Нет, никаких нет», — заявил он.
Броннерт занимает должность посла Великобритании в России с января 2020 года. Весной 2023 года МИД РФ вызывал ее к себе из-за грубого вмешательства во внутренние дела России и деятельности, не соответствующей дипломатическому статусу.