Песков ответил, изменятся ли отношения с Британией после смены посла в РФ

У России нет никаких надежд на изменение отношений с Великобританией после смены посла в РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, что 2 августа на сайте правительства Великобритании появилась информация о том, что Найджел Кейси станет новым послом Лондона в России. Он вступит в должность в ноябре 2023 года и сменит дипломата Дебору Броннерт.

Журналисты спросили у Пескова, есть ли у Кремля надежды на то, перейдут ли к конструктиву отношения между РФ и Великобританией после этого.

«Нет, никаких нет», — заявил он.