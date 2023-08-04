"Дипломатическая служба Евросоюза активно работает со странами третьего мира, чтобы создать максимально жесткое давление на Россию для возобновления зерновой сделки, аргументируя это необходимостью снижения мировых цен на продовольствие. Вопрос о выполнении требований Москвы о смягчении санкций ЕС не рассматривается в принципе, поскольку для этого необходимо единогласное решение всех стран Евросоюза в Совете ЕС, что в нынешних условиях невозможно", - сказал источник.