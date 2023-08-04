Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о последствиях атаки в Новороссийске

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о последствиях атаки дронов на военно-морскую базу в Новороссийске . Его слова цитирует ТАСС ,

«Здесь нужно вопросы адресовать в министерство обороны и ориентироваться на ту информацию, которую дало министерство обороны», — сказал Песков.

4 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать военную базу в Новороссийске на Кубани. Как сообщили в Минобороны, для этого использовались безэкипажные катера — их уничтожили из штатного вооружения российских кораблей. В ведомстве тогда не озвучили последствия действий ВСУ.