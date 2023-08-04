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Доцент МГУ Коньков: план США "натянуть" свою политику против РФ на Юг провален

Вашингтон хочет «натянуть» антироссийскую политику не только на Европу, но и на государства Глобального Юга, но у него это не всегда выходит, заявил газете «Известия» кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков.

В МГУ указали на провалившийся план США «натянуть» свою политику на Глобальный Юг
© globallookpress.com

«США пытаются натянуть антироссийскую политику не только на своих западных сателлитов, но и на страны восточные, на страны Глобального Юга, которые изначально скептически оценивают продвигаемые США тезисы относительно конфликта на Украине», — утверждает эксперт.

По его мнению, серьезные государства не станут тратить время на занятия остракизмом в отношении России и пытаться остановить боевые действия без участия в этом процессе РФ.

Несколькими днями ранее Саудовская Аравия выразила готовность провести 5-6 августа переговоры по урегулированию конфликта на Украине, писала The Wall Street Journal. На мероприятие приглашены 30 стран, однако России в списке нет.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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