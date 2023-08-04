В МГУ указали на провалившийся план США «натянуть» свою политику на Глобальный Юг

Вашингтон хочет «натянуть» антироссийскую политику не только на Европу, но и на государства Глобального Юга, но у него это не всегда выходит, заявил газете «Известия» кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков.

«США пытаются натянуть антироссийскую политику не только на своих западных сателлитов, но и на страны восточные, на страны Глобального Юга, которые изначально скептически оценивают продвигаемые США тезисы относительно конфликта на Украине», — утверждает эксперт.

По его мнению, серьезные государства не станут тратить время на занятия остракизмом в отношении России и пытаться остановить боевые действия без участия в этом процессе РФ.

Несколькими днями ранее Саудовская Аравия выразила готовность провести 5-6 августа переговоры по урегулированию конфликта на Украине, писала The Wall Street Journal. На мероприятие приглашены 30 стран, однако России в списке нет.