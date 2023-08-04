В России объяснили попытки ВСУ атаковать Крым

«Украина пытается как-то этими демонстративными терактами оправдать неудачи в контрнаступлении. Эти действия не несут боевой эффективности, не влияют на результат контроперации, это просто террористические акты с целью запугать и повлиять на общество, людей», — сказал парламентарий.