Лавров прокомментировал «формулу мира» Зеленского

Все, кого «обхаживает» Запад для продвижения формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, должны понимать, что на карте судьба миллионов русских людей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии для журнала «Международная жизнь».

По словам министра, США, Великобритания и их союзники созывают «постановочные форумы», чтобы заманить как можно больше стран в подобие обсуждения «формулы Зеленского». Лавров добавил, что страны Запада могли бы попросить Зеленского предъявить миру еще «одну формулу» о том, как Киев видит положение русских в своей стране. Он отметил, что проблема неонацистской угрозы со стороны Украины игнорируется во множащихся мирных инициативах.