Российские дипломаты не примут участие в памятных церемониях в Хиросиме и Нагасаки

Российские дипломаты не будут принимать участие в памятных мероприятиях по случаю 78-й годовщины американских атомных бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки из-за отсутствия приглашений с японской стороны. Об этом в пятницу сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Токио.

"В этом году не планируется участие российских дипломатов в памятных мероприятиях по случаю 78-й годовщины бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Японская сторона отказалась от приглашения наших представителей. При этом мы чтим память жертв атомной бомбардировки двух японских городов, которые подвергались непростительной варварской агрессии со стороны США", - отметили в дипломатическом представительстве.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.