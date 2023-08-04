В МИД России назвали ситуацию в Нигере внутренним делом страны
Интервенция в Нигер, где произошел переворот, должна быть исключена. Об этом заявил РИА Новости источник в МИД России.
27 июля в Нигере произошел военный переворот. Мятежники захватили президента страны Мохамеда Базуму и его супругу в резиденции в Ниамее, требуя его отставки. Кроме того руководство Военного совета Нигера, устроившего переворот, закрыло границы страны и объявило о приостановке экспорта урана в зависящую от него Францию.
В свою очередь президент Нигера Мохамед Базум в колонке, опубликованной в газете Washington Post, попросил США и международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране.
По словам источника в МИД России, происходящее в Нигере – это внутреннее дело страны и там сами «должны сами решать свои вопросы».
«Интервенция должна быть исключена. (…) У нас принцип - африканским проблемам - африканское решение», - заметил он.
Ранее президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара подтвердил готовность ввести войска в Нигер. Новые власти Нигера уже отреагировали на угрозу. Лидер военного совета подчеркнул, что они отвергают все санкции Экономического сообщества стран Западной Африки, не поддадутся военному вмешательству, а также не позволят отнять суверенитет.