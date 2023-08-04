Москва не готова доверять заявлениям Вашингтона о намерении содействовать экспорту российской сельхозпродукции при возвращении РФ в зерновую сделку. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«На слово – нет», - подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия поверить американским властям.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Вашингтон сделает все необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из России, если Москва вернется к зерновой сделке.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года между Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН. Она предполагала вывоз сельхозпродукции в другие страны из украинских портов Одессы, Южного и Черноморска.