В Кремле отказались доверять США в вопросе содействия экспорту зерна из России
Москва не готова доверять заявлениям Вашингтона о намерении содействовать экспорту российской сельхозпродукции при возвращении РФ в зерновую сделку. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
«На слово – нет», - подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия поверить американским властям.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Вашингтон сделает все необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из России, если Москва вернется к зерновой сделке.
Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года между Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН. Она предполагала вывоз сельхозпродукции в другие страны из украинских портов Одессы, Южного и Черноморска.
Со своей стороны Россия выставила пять условий, в том числе касающихся снятия санкций с российского зерна. Ни одно из них, согласно заявлениям Москвы, за все время сделки выполнено не было. Также в Кремле отмечали, что зона осуществления зерновой сделки используется Киевом в боевых целях. С 18 июля Россия вышла из соглашения.