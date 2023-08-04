В Кремле прокомментировали обещания США по зерновой сделке

Верить США на слово нельзя. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на данное госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном обещание сделать все необходимое для безопасного экспорта продовольствия стран в случае возвращения РФ к зерновой сделке.