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В Кремле прокомментировали обещания США по зерновой сделке

Верить США на слово нельзя. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на данное госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном обещание сделать все необходимое для безопасного экспорта продовольствия стран в случае возвращения РФ к зерновой сделке.

«Верить заявлениям США о содействии экспорту из РФ, если Москва вернется в зерновую сделку, на слово нельзя», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Анкара предложила продлить зерновую сделку

РФ приостановила участие в зерновой сделке 17 июля. В Кремле это решение объяснили несоблюдением обязательств других участников соглашения.

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