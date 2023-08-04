Посол заявил о попытках обвинить Россию в продовольственном кризисе

Попытки обвинить Москву в провоцировании продовольственного кризиса — часть развязанной против России информационной войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.

Так дипломат прокомментировал антироссийские заявления американских высокопоставленных представителей администрации по продовольственной безопасности, сделанные в преддверии дебатов высокого уровня в Совете Безопасности ООН. Посол указал, что даже стороннему наблюдателю ясно, что именно РФ вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность, так как является надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции. А сравнение возможностей российского агроэкспорта и украинского бессмысленно, так как доли на мировых площадках отличаются в разы.

Дипломат указал, что Москва готова укреплять комплексное взаимодействие в сферах продовольственной безопасности, энергетики, образования и торговли, помогая выстраивать в африканских странах самобытный и влиятельный центр мирового развития. По его словам, Запад неспособен выстраивать взаимовыгодные и равноправные отношения с континентом.