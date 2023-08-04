"Известия": Госдума может ужесточить требования к продаже продуктов в октябре

Торговые предприятия могут обязать указывать стоимость килограмма и литра, пишут "Известия". По информации издания, соответствующий закон Госдума может принять уже в октябре, в осеннюю сессию.

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Отмечается, что такие меры помогут избежать случаев, когда продавцы уменьшают вес товара, при этом сохраняя размер упаковки и отпускной цены. "Сегодня можно увидеть, что цена за товар не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается. Например, вместо десяти яиц в упаковке продается девять, вместо 1 л — 900 или 800 мл", - поделился автор законопроекта, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.