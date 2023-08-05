Володин объяснил, для чего США нужен конфликт вокруг Тайваня

Соединенные Штаты намерены сделать на Тайване то же, что сделали на Украине. Такое мнение высказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Конфликт вокруг Тайваня нужен выжившему из ума [президенту США Джо] Байдену, чтобы отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем США», — написал Володин в своем Telegram-канале.

В начале августа издание Financial Times сообщило, что президент США Джо Байден собирается обратиться к конгрессу для того, чтобы профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины.

Это будет сделано в рамках запроса на выделение дополнительных бюджетных ассигнований для Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал эту информацию.

«Я не сомневаюсь, что решения, которые будут разрабатываться в администрации [президента США Джо Байдена] в плане поддержки Украины, <...> в результате к уменьшению этой поддержки не приведут», — сказал министр.