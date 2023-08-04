Песков заявил о готовности России к конкуренции в Африке
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что итоги саммита в Петербурге показали, что Россия готова к конкуренции в Африке.
Как отметил Песков конкуренция ряда государств в их подходах к Африканскому континенту является «нормальным процессом».
«Для того, чтобы эту конкуренцию выдерживать, нам надо хорошо работать. Это большая ответственность и большой труд. И итоги саммита показали, что мы готовы к этому труду», — отметил он.
Ранее заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук поручил профильным ведомствам проработать вопрос организации деловых миссий в страны Африки.