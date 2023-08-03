Захарова ответила Боррелю на обвинения России в попытке «подсадить страны на свое зерно»

«Я что-то не пойму, а голод уже победили? С продовольственной безопасностью проблем нет? Это какой-то фарс: год назад западники кричали о необходимости срочно накормить голодающих, а когда никого не накормили, кроме самих себя, начали кричать, что российское зерно на рынке лишнее», — заявила она.