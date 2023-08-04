Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно обсудить возможное вступление Венесуэлы в БРИКС на предстоящем саммите.

«Сначала нужно провести концептуальное обсуждение. Как мы ранее говорили, действительно оно будет на повестке дня», — сказал он журналистам на брифинге.

Ранее Венесуэла подала официальную заявку на вступление в БРИКС.

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес подчеркнула, что страна готова предоставить в распоряжение комиссии по энергетике организации «крупнейшие в мире запасы нефти», а также бороться за построение многополярного мира. Родригес отмечает, что мир проходит этап коренной трансформации, когда находящиеся в упадке Соединенные Штаты уже не могут безоговорочно отдавать приказы другим странам.

Официальные заявки на вступление в организацию будут рассмотрены на саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22–24 августа.